«Неужели был голодным»: житель Партизанска украл из холодильника 20 кг сыра

Полицейские задержали подозреваемого в хищении сыра в Партизанске, сообщают «Вести:Приморье».

В отдел МВД России по городу Партизанску обратился местный предприниматель, который владеет заведением общепита, расположенным в центре города. Заведение закрыто для посетителей, но владелец использует его для хранения продуктов. Заявитель рассказал, что неизвестный проник на склад и похитил сырные продукты, хранившиеся в холодильнике.

Сотрудники полиции установили, что к хищению причастен 28-летний местный житель. Мужчина проник на территорию через ограждение, заметив, что окно складского помещения не заперто. Подозреваемый забрал из холодильника 20 килограммов сырных продуктов.

Со слов фигуранта, часть похищенного сыра он съел, а часть – продал на городском рынке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Партизанску.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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