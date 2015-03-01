Севшее на мель судно «зовет» к себе приморцев

В Приморье выбросило на мель северокорейское судно, сообщают «Вести:Приморье».

В порту Находка во время шторма, который бушевал в Приморье, вынесло на мель арестованное российскими пограничниками судно из КНДР. На борту находились 12 членов экипажа.

"Вчера около полуночи во время штормовой погоды судно сорвало с якоря и вынесло на мель в порту Находка с 12 членами экипажа на борту. Данных о пострадавших нет", - сообщил представитель краевом учреждении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС).

Отмечается, что при улучшении погодных условий проведут операцию по съему судна с мели. В учреждении не назвали принадлежность судна, поясняет ТАСС.

В экстренных службах уточнили, что его арестовали по запросу пограничной службы, а команда из КНДР осуждена за незаконную добычу водных биоресурсов. В настоящее время идет суд над его капитаном, поэтому судно оставалось в порту.

Отметим, сейчас, когда погода сменила гнев на милость, десятки приморцев устремились к морю, чтобы посмотреть на судно. Многие делали сэлфи на его фоне.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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