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«Знаков и предупреждений нет»: водители упираются в тупик на известной дороге

«Знаков и предупреждений нет»: водители упираются в тупик на известной дороге

Источник фото: dps_vl

Во Владивостоке в районе улицы Марченко, дом 6 перекрыли дорогу, сообщают «Вести:Приморье».

Водители, которые постоянно пользуются этим проездом, оказались в недоумении, дорогу перекрыли забором, проезд закрыт. Очевидцы отмечают, ранее, при повороте с Третьей Рабочей, никаких опознавательных знаков не стоит, все упираются в этот перекоп, а затем разворачиваются и едут назад.

При подъезде к данному участку - лишь знаки «кирпича и ведения дорожных работ». Да, еще установленные секции ворот забора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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