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Три транспортных средства организовали пробку на улице Русской

Три транспортных средства организовали пробку на улице Русской

Источник фото: dps_vl

Во Владивостоке ДТП с тремя транспортными средствами перекрыли дорогу на улице Русской, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы в паблике dps_vl отмечают, в аварию попали малолитражки, внедорожника и троллейбуса. Горожане задались вопросом, как они не смогли разъехаться. Детали установят уполномоченные лица. Однако есть предположения, столкнулись малолитражка и внедорожник. А троллейбус просто пытался объехать место аварии. Но что-то пошло не так, и водителю «рогатого» транспорта это не удалось.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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