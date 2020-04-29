Развязка дорожного конфликта: возбуждено уголовное дело в отношении лжекурсанта МВД

В Дальнегорске в районе улицы Черняховского у двоих местных жителей, передвигавшихся на автомобиле "Тойота Марк2", произошел дорожный конфликт с водителем автомашины "Тойота Исис". В результате инцидента 59-летнему мужчине были причинены телесные повреждения, а также поврежден автомобиль потерпевшего. Гражданин обратился за помощью в полицию.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, личности участников происшествия установлены. Ими оказались двое жителей Дальнегорска в возрасте 18 и 25 лет.

Потерпевшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.

Необходимо отметить, что информация об инциденте была размещена в социальных сетях и прошла проверку. В полиции официально заявляют, что распространённые в социальных сетях сведения о том, что один из правонарушителей является курсантом ВФ ДВЮИ МВД России, не соответствуют действительности. Гражданин курсантом не является, службу в органах внутренних дел не проходил.

По результатам проверочных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации отделом дознания в отношении 18-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает ответственность - от денежного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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