"На свиданье к "тёлочке" собрался": "романтичный" воришка дважды попал на видео в соцсети

Сегодня, 7 сентября, молодой человек украл две женскхи туники в магазие "Карусель" на улице Лимического в городе Уссурийске. Противозаконный поступок сняла камера видеонаблюдения, установоленная в магазине. Видео попало в социальную сеть. Подписчиков паблика mark2_che знатно повеселил тот факт, что воришка позарился именно женскую одежду:

"Мужик-добытчик, домой не с пустыми руками придет. Ой жена-то рада будет", "В тюряге женские шмотки ему пригодятся".

Между тем, как выяснилось, буквально через полчаса наш любитель женской одежды "засветился" уже в виноводочном магазине.

"Клиент с Лимичевского и у нас сегодня был. "Винлаб" на Некрасова, 256. Вся продукция, на которую он покушался, до трёх тысяч рублей", - сообщил другой подписчик Марка Чернослива.

Однако во втором случае сотрудники магазина оказались более бдительными, и воришке не удалось вынести украденное.

"На свиданку к "тёлочке" собрался, что ли? Винишко, подарочки. Романтика прям", "Решил обмыть туники", - комментируют подписчики.

"Ждем отчет из ближайшего цветочного (магазина)", - парирует блогер.

Видео - mark2_che

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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