Изрешетил: в соцсети попало видео зверского нападения на женщину в магазине
Камера в магазине зафиксировала момент нападения на продавца продуктового магазина в Большом Камне, — сообщают «Вести: Приморье».
Видео 18+ моментально разлетелось по соцсетям. На кадрах мужчина опрокидывает женщину на пол и наносит многочисленные удары предметом, похожим на нож. На кадрах видно не менее 20 ударов.
Как сообщили в паблике @dpskontrol125rus, нападение произошло в магазине «Россиянка» в Большом Камне. По данным автора канала, нападавший — бывший муж либо молодой человек пострадавшей. Он задержан. Девушка в больнице. О ее состоянии ничего не известно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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