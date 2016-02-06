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Изрешетил: в соцсети попало видео зверского нападения на  женщину в магазине

Изрешетил: в соцсети попало видео зверского нападения на  женщину в магазине

Фото: Инстаграм @dpskontrol125rus


Камера в магазине зафиксировала момент нападения на продавца продуктового магазина в Большом Камне, — сообщают «Вести: Приморье».

Видео 18+ моментально разлетелось по соцсетям. На кадрах мужчина опрокидывает женщину на пол и наносит многочисленные удары предметом, похожим на нож. На кадрах видно не менее 20 ударов.

Как сообщили в паблике @dpskontrol125rus, нападение произошло в магазине «Россиянка» в Большом Камне. По данным автора канала, нападавший —   бывший муж либо молодой человек пострадавшей.  Он задержан. Девушка в больнице. О ее состоянии ничего не известно.

 

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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