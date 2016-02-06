Изрешетил: в соцсети попало видео зверского нападения на  женщину в магазине





Камера в магазине зафиксировала момент нападения на продавца продуктового магазина в Большом Камне, — сообщают «Вести: Приморье».

Видео 18+ моментально разлетелось по соцсетям. На кадрах мужчина опрокидывает женщину на пол и наносит многочисленные удары предметом, похожим на нож. На кадрах видно не менее 20 ударов.

Как сообщили в паблике @dpskontrol125rus, нападение произошло в магазине «Россиянка» в Большом Камне. По данным автора канала, нападавший — бывший муж либо молодой человек пострадавшей. Он задержан. Девушка в больнице. О ее состоянии ничего не известно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru