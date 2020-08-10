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"Вам лучше вернуться": мама с дочкой оскандалились в одном из магазинов Владивостока
Сегодня, 10 августа, в магазине "1001 мелочь" во Владивостоке был похищен телефон. Подозреваемую в краже женщину зафиксировала камера видеонаблюдения.
Как сообщила потерпевшая на Whatsapp редакции "Вести: Приморье", телефон Samsung A51 стоимостью 25 тысяч рублей украла у администратора посетительница магазина (на фото в розовой футболке). С ней была дочь (в зеленой футболке).
Заявление о краже и видеоматериалы переданы в полицию.
"Девушка, вам лучше вернуться и принести похищенное", - советует пострадавшая.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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