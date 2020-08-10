"Вам лучше вернуться": мама с дочкой оскандалились в одном из магазинов Владивостока

Сегодня, 10 августа, в магазине "1001 мелочь" во Владивостоке был похищен телефон. Подозреваемую в краже женщину зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как сообщила потерпевшая на Whatsapp редакции "Вести: Приморье", телефон Samsung A51 стоимостью 25 тысяч рублей украла у администратора посетительница магазина (на фото в розовой футболке). С ней была дочь (в зеленой футболке).

Заявление о краже и видеоматериалы переданы в полицию.

"Девушка, вам лучше вернуться и принести похищенное", - советует пострадавшая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru