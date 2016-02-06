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Во Владивостоке ищут мужчину, который присвоил чужой телефон

Во Владивостоке ищут мужчину, который присвоил чужой телефон

Фото: dps_vl125

11 января 2020г. в 12.20 в магазине "ОК" на ул. Нейбута 31 двое парней забыли телефон возле детских игровых автоматов, который спустя несколько минут нашел мужчина и присвоил себе, - сообщает "Вести: Приморье".

Весь этот процесс зафиксировала камера видеонаблюдения,  установленная в магазине.

На кадрах видно, как мужчина, заметив оставленный телефон, оглядывается по сторонам, проверяя, есть ли видеокамеры в магазине, затем подходит к игровым автоматам, берет телефон и кладет его себе в карман. После чего спокойно удаляется.

Мужчину просят позвонить по телефону +7 914 794 78 27 и вернуть телефон владельцу.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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