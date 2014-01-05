Безнравственный поступок в ТЦ прославил молодую парочку из Приморья

В Приморье разыскивают молодую пару, которая украла телефон оставленный девушкой в крупном торговом центре Уссурийска.

«Здравствуйте, сегодня, 9 января, в торговом центре "Новый ГУМ" был украден телефон, по камерам видно, что это сделали именно эти молодые люди, просим, если они кому-то знакомы, сообщить в комментариях. Просим вернуть украденное», - написала пострадавшая девушка в соцсети.

Ее пост размещен на страничке паблика Марка Чернослив. Так же как и видео, на котором хорошо видно, как парочка, заметив оставленный телефон, оглядывается по сторонам, потом подходит к стульям. Парень, соблюдая меры предосторожности, делает вид, что присел отдохнуть, после чего сразу берет телефон и "Бонни и Клайд" быстро удаляется с места преступления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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