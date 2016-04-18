Яконовка отрезана от "большой" земли, под угрозой подтопления другие села Приморья

Село Яконовка оказалось отрезано от большой земли. Мост ушёл под воду. На месте работает МЧС, перевозит людей по необходимости. Подтоплены сельхозугодя Яконовки. База "Фрегат" в Кроуновке практически полностью ушла под воду, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на telemiks.

В Приморье объявлено штормовое предупреждение об опасных явлениях.

Как сообщили в Примгидромете, в связи с развитием дождевого паводка утром 8 сентября создается угроза достижения уровнем воды отметок опасного гидрологического явления на реке Борисовка в Уссурийском районе (правобережный приток р. Раздольная) с подтоплением участков автодорог, сельхозугодий, мостовых переходов, подтоплением сел Корсаковка, Кроуновка, Яконовка.

В первой половине дня 8 сентября ожидается достижение уровнем воды отметок опасного гидрологического явления на реках Хасанского района: Амба, Цукановка, Туманная. Угроза затопления дорог местного значения, сельхозугодий, подтопления сел Занадворовка, Краскино.

8-9 сентября создается угроза достижения уровнем воды отметок опасного гидрологического явления на реке Комиссаровка (Ханкайский район), участков автодорог, сельхозугодий, мостовых переходов, низких мест в с. Ильинка.

Видео - telemiks

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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