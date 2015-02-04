Из-за тайфуна «Хайшен» без электричества остались более 40 домов Владивостока

Утром 8 сентября из-за прошедшего ночью тайфуна «Хайшен» без электричества оставались жители 36 домов в пригороде Владивостока и семь — в районе Эгершельда. Ремонтные бригады устраняют последствия аварий.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, без света остались от одного до четырёх домов на 21 улице — всего 36 адресов. Больше всего отключений на улицах Успенского, Гражданской, Есенина, Находкинской и Лянчихинской в пригороде Владивостока.

В пресс-службе МУПВ «ВПЭС» отметили, что аварии в частных домах в пригороде (Советский район Владивостока) произошли в основном утром. Причина - падение деревьев и веток на воздушные линии.

«Некоторые деревья были ослаблены прошлым сильнейшим тайфуном «Майсак». Сейчас на месте работают семь бригад и 14 единиц спецтехники - практически все силы нашего учреждения», - отмечают в пресс-службе.

Также в компании отметили, что электроснабжение обязательно будет восстановлено в течение дня. Ликвидацию аварии усложняет то, что деревья упали одновременно на нескольких участках на большой территории.

Также нет света в семи домах в районе Эгершельда на улицах Импортной (дома 15, 16), Крыгина (77, 106) и Леонова (27, 31, 79). В диспетчерской ООО «13-я электросеть» (филиал Приморский АО «Оборонэнерго») отметили, что специалисты уже выехали на место и выясняют причину аварии. Ориентировочное время восстановления электроснабжения будет известно после проведения осмотра.

Как сообщают в оперативном штабе, всего минувшей ночью на территории Владивостока были отключены 24 объекта электросетевого хозяйства. На 17 объектах электроснабжение восстановлено, на семи продолжаются работы. На данный момент обесточены дома на улицах Гражданской, Садгородской, Экипажной, Зелёной, Щитовой и в районе бухты Горностай. Над устранением этих последствий работают три бригады.

Городской общественный транспорт работает в обычном режиме, на море действует штормовое предупреждение. На линии работают 494 автобуса, девять трамваев и шесть троллейбусов.

Во Владивостоке с момента прохождения над городом предыдущего тайфуна «Майсак» продолжается уборка и вывоз деревьев. Всего выявлено 1316 упавших деревьев, распилено и убрано на данный момент 1224.

Во Владивостоке обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города: (423) 222 23 33.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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