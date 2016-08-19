Коса к Токарёвскому маяку ушла под воду

После тайфуна «Майсак», который накрыл Приморье 3 сентября, жители Владивостока заметили, что проход к популярному месту отдыха – Токарёвскому маяку оказался затоплен. В ночь с 7 на 8 сентября тайфун «Хайшен», который пришёл следом, ещё больше повысил уровень воды.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, сейчас для того, чтобы попасть к опоре ЛЭП (проход к маяку), придётся зайти в воду по щиколотку. На отрезке от линии электропередачи до маяка из воды сейчас видны только столбики, коса скрыта под водой.

Чтобы пройти на маяк, погрузиться в воду придётся существеннее – примерно по пояс (а кому-то и по грудь). Однако сам факт того, что здесь всё-таки можно пройти, свидетельствует о том, что саму косу не смыло.

Днём во вторник, 8 сентября, на маяке всё ещё ветрено. Этим не преминули воспользоваться виндсёрферы. В это время по косе до ЛЭП гуляют взрослые с детьми. Компании фотографируются на фоне моря. До маяка при таких волнах идти никто не рискует.

Отметим, что во время сильных дождей косу, ведущую на маяк, регулярно топит, однако впоследствии всё возвращается на круги своя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]