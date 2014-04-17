Во Владивостоке открыли мемориальную доску Арону Стонику

Владивосток отдал дань уважения почетному гражданину Арону Стонику — старейшему журналисту Дальнего Востока и заслуженному работнику культуры РСФСР. Память о нём в дальневосточной столице теперь увековечена мемориальной доской. На церемонии открытия друзья, коллеги и родные журналиста вспомнили его добрыми словами и тёплыми воспоминаниями.

Памятные доски почётным жителям всё чаще появляются на фасадах Владивостока. По инициативе мэрии города, новый мемориал открылся на Станюковича, 10 — здесь жил известный журналист Арон Стоник.

Андрей Брик, председатель думы Владивостока:

«Мы все помним его журналистские, очень яркие, злободневные темы и его выступления в газетах... То, что мы сегодня сделали, мы ещё раз подчеркнём, что Владивосток — это город истории».

Арон Стоник активно участвовал в общественной жизни города. На посту главного редактора газеты «Красное Знамя» он руководил строительством издательского комплекса «Дальпересс». В своих статьях освещал крупные проекты по благоустройству Владивостока. Внучка с теплотой вспоминает о его заслугах.

Инна Стоник, внучка Арона Стоника:

«Он очень долгие годы возглавлял отдел писем в газете «Красное Знамя», и к нему обращались сотни горожан... И он был очень внимателен к каждому обращению, любой человек мог рассчитывать, что он вникнет в его проблему и постарается помочь».

Жизненный путь Арона Стоника извилист — родился в Белорусии. Работал на танковом заводе в Сталинграде. На Дальний Восток его переправили на службу в армию, а затем призвали на фронт.

Владимир Чубай, почетный гражданин Владивостока:

«На юго-западном фронте был, отслужил, прошёл войну, в 1944 году по болезни возвращается опять на Дальний Восток в родной Сучан, потом опять работал в "Боевой вахте" и в конце концов - в «Красном Знамени»».

Более пятидесяти лет Арон Стоник проработал в газетах «Комсомольская правда», «Боевая вахта» и «Красное знамя». Звание «Почетный гражданин Владивостока» Арону Стонику присвоили в 1999 году. Он ушел из жизни в начале мая 2011-го, всего год не дожив до ста лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]