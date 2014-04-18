Космическую отрасль намерены развивать в Приморье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обсудили перспективы развития космической отрасли страны на встрече во вторник, 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что с появлением в Приморском крае «Морского старта» регион становится космическим. Портовая инфраструктура вполне может подойти для запуска ракет на орбиту.

«За последние 15 лет ситуация в космосе поменялась, появился сильный конкурент – Китай. Сейчас мы динамично развиваем космическую инфраструктуру, помимо технического резервирования существующих стартовых позиций, развиваем ракетно-космическую технику нового поколения. “Морской старт” будет модернизирован. Мы должны продумать логистику, как будем возить новейшие ракеты полутяжелого класса из европейской части России в Приморский край», – отметил глава Роскосмоса.

Олег Кожемяко заявил, что в Приморье будут созданы все условия, чтобы этот перспективный для региона и страны проект состоялся.

«Для нас – это шаг вперед в научно-техническом сотрудничестве, перспективы для молодых ребят, которые осваивают авиационные и космические профессии. Восстановление космодрома позволит на 25-30% вывозить больше объемов грузов на орбиту. Мы готовы поддерживать проект и помогать инфраструктурой, другими механизмами, связанными с полномочиями субъекта», – обозначил глава Приморья.

Кроме того, создание космической инфраструктуры в Приморском крае позволит развивать международное сотрудничество со странами-партнерами.

Также стороны отметили экологическую безопасность проекта – ракеты-носители «Союз-5» работают на экологическом топливе, элементы от ракет будут падать в океан.

Справочно:

Проект «Морской старт» создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В марте этого года командное судно и пусковая платформа прибыли из США в приморский порт Славянка. Проект принадлежит компании S7 Space.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]