«Роскосмос» договорился о сотрудничестве с Приморским краем
«Роскосмос» и администрация Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве, — сообщается на официальном сайте госкорпрации, передают «Вести: Приморье».
Соответствующий документ подписали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Соглашение предусматривает сотрудничество сторон как в целях социально-экономического развития Приморского края, так и в вопросах развития космической деятельности. Одними из основных направлений взаимодействия Корпорации и администрации Приморского края являются использование результатов космической деятельности и развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров для ракетно-космической промышленности.
Кроме того, стороны в рамках соглашения будут сотрудничать по вопросам популяризации космической деятельности, повышения престижа и сохранения наследия отечественной космонавтики.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
19.12.2018 Администрация Лучегорска и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве
-
25.05.2018 В Приморье построят угольный терминал
-
31.05.2017 Губернатор Приморья и глава Россвязи подписали соглашение о сотрудничестве
-
03.09.2016 «Ростелеком» и администрация Приморского края подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона
-
10.11.2015 Китайский порт Далянь поможет в реконструкции Находкинского рыбного порта в Приморье
-
27.05.2014 Проект ВНХК в Приморье реализуют на условиях государственно-частного партнерства
Добавить комментарий