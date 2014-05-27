«Роскосмос» договорился о сотрудничестве с Приморским краем





«Роскосмос» и администрация Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве, — сообщается на официальном сайте госкорпрации, передают «Вести: Приморье».

Соответствующий документ подписали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон как в целях социально-экономического развития Приморского края, так и в вопросах развития космической деятельности. Одними из основных направлений взаимодействия Корпорации и администрации Приморского края являются использование результатов космической деятельности и развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров для ракетно-космической промышленности.

Кроме того, стороны в рамках соглашения будут сотрудничать по вопросам популяризации космической деятельности, повышения престижа и сохранения наследия отечественной космонавтики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]