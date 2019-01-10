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Контроль за тарифами по обращению с ТБО упростят

Контроль за тарифами по обращению с ТБО упростят

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления Правительства, которое призвано упростить контроль за тарифами на обращение с твёрдыми бытовыми отходами и сделать процесс прозрачнее. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщают «Вести:Приморье».

ФАС хочет, чтобы региональные органы, регулирующие тарифы по обращению ТБО, в том числе за вывоз мусора, делали экспертизу по единой утверждённой службой форме, отмечает «Парламентская газета». Кроме того, данные будут поступать в единую информационную службу ФАС. Это позволит оперативно отслеживать неоправданно завышенные тарифы.

Согласно проекту, антимонопольная служба должна будет в 6-месячный срок утвердить типовые формы экспертных заключений.

Ранее сообщалось, что ФАС подготовила аналогичный проект, предусматривающий автоматизацию подготовки экспертных заключений для сфер теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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