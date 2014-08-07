Следственное управление Приморья возглавит полковник юстиции Владимир Фомин

​​Президент России Владимир Путин назначил на должность руководителя СУ СК по Приморскому краю 39-летнего полковника юстиции, выпускника следственного факультета Академии Федеральной службы безопасности РФ Владимира Фомина, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на телеграм-канал primpolitical.

До начала работы в Приморье он служил в СК Пензенской области. С 30 сентября 2019 года Владимир Фомин занял должность первого заместителя руководителя СУ в Приморье и до настоящего времени исполнял обязанности руководителя управления.

СУ СК по Приморью находилось без постоянного руководителя после того, как фактически с 2018 года. Сергей Грызыхин, возглавивший управление в 2017 году, в 2018-м был временно отстранён от должности председателем СК РФ Александром Бастрыкиным в связи с "низкими показателями работы следственного управления по Приморскому краю". В отношении него началась служебная проверка.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Грызыхина от занимаемой должности. Теперь он работает в аппарате полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева главным федеральным инспектором в Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]