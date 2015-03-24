Денег нет. Многие не дождутся выплат в 5 тыс. рублей к 1 октября

Единовременная выплата пенсионерам отменяется: у властей нет денег, сообщают «Вести:Приморье».

К 1 октября пенсионерам в честь Дня пожилого человека улыбнется единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей. Но, как выяснилось, далеко не всем, а лишь жителям Ямало-Ненецкого автономного округа. Однако общество интерпретировало новость по-своему, решив, что деньги должны получить все российские граждане старше 55 лет. Почему государство не способно сделать такой подарок населению, объяснил первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, отмечает «МК».

- В последнее время как из рога изобилия сыплются предложения провести различные выплаты: от родительского сообщества, от различных ассоциаций, от депутатов Госдумы. Я считаю, что такие инициативы должны быть основаны не только на добрых намерениях, а на реальных экономических возможностях. В стране более 40 млн пенсионеров. Если каждому выплатить по 5 тысяч рублей, придется потратить 200 млрд. У Пенсионного фонда нет таких средств, - говорит Валерий Рязанский.

- Откуда же пошла информация о денежных выплатах?

- Власти Ямало-Ненецкого автономного округа решили поздравить своих пенсионеров такой выплатой. Затраты будут очень серьезными. Многие другие регионы таких средств изыскать не смогут. Нельзя обманывать ожидания пенсионеров и вводить их в заблуждение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]