Новое повышение пенсионного возраста и выплата пенсий

Эксперты оценили перспективу очередного повышения пенсионного возраста граждан России и выплаты пенсий, сообщают «Вести:Приморье»

Через несколько лет пенсионная реформа 2019 года выйдет на новый виток. Если экономика не получит сильное и быстрое ускорение (что на фоне коронакризиса маловероятно), у государства возникнут серьезные проблемы с выполнением социальных обязательств, а у Пенсионного фонда (ПФР) с его хронически дефицитным бюджетом – с выплатой пенсий. Соответственно, в 2024-2015 годах властям придется вновь повышать возраст выхода на заслуженный отдых, считают экономист Владислав Жуковский и эксперт по работе с негосударственными пенсионными фондами Дмитрий Александров. Насколько такая перспектива реальна? Об этом рассуждают собеседники «МК», специализирующиеся на различных аспектах рынка труда.

Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ:

«Процесс перехода на новый пенсионный возраст обычно занимает 10-15 лет в любой стране. Соответственно, в России эта реформа завершится не ранее 2028 года. Кроме того, у нас пока не решена проблема трудоустройства граждан, потерявшим работу во время пандемии. При самом благоприятном сценарии рынок труда стабилизируется не ранее начала 2022 года. Еще один момент: у нас растет (и будет расти) число людей в категории 45+, которые остаются невостребованными работодателями. Все эти обстоятельства заставляют усомниться в том, что правительство вынашивает планы по очередному повышению пенсионного возраста. Слишком уж дорого обошелся государству этот проект, который увеличил обязательства и ПФР, и федерального бюджета. На повышение пенсий ушли огромные деньги».

Сергей Смирнов, доктор экономических наук:

«Конечно, всегда есть риск, что государство в очередной раз залезет в нам в карманы. Например, в этом году оно обложило налогом на доходы физлиц проценты по банковским вкладам, суммарно превышающим 1 млн рублей. Но вряд ли правительство всерьез рассматривает вариант чисто арифметического повышения пенсионного возраста в ближайшие годы. Россияне еще не отошли от серьезного шока, связанного с пенсионной реформой 2019 года, и власти это понимают. Дополнительные проблемы ему не нужны. Скорее, могут быть созданы какие-то альтернативные стимулы, чтобы человек остался работать. Ведь пенсия работающему пенсионеру будет назначена, но индексировать ее не станут. А это уже экономия. В целом же все, включая доходы ПФР, Фонда соцстраха и Фонда обязательного медицинского страхования, зависит от состояния экономики и рисков повторных волн коронавируса».

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

«Вероятность равна нулю, иначе в первоначальный план повышения пенсионного возраста не вносились бы коррективы. Зарплаты и пенсии в России еще не сравнялись с выплатами в Евросоюзе. Соответственно, не может быть и речи, чтобы установить возраст выхода на пенсию в 67 лет, как в большинстве стран ЕС. На этой теме просто некоторые спекулируют, вероятно, ради сомнительной популярности. Есть и альтернативные мнения, согласно которым государство может вернуть прежний пенсионный возраст. Такой вариант в принципе чуть более реален, чем первый, поскольку для отдельных групп населения могут быть внесены коррективы в законодательство. Например, власти позволят выходить на пенсию в 55 лет женщинам, имеющим несовершеннолетних внуков, не говоря уже о представителях отдельных профессий, чей труд связан с риском для жизни и здоровья».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]