«Халява» манит: многие пребывают в недоумении от увиденного на пляже (видео)

В Приморье на известном жителями и гостями края пляже бухты Шамора вновь ажиотаж, сообщают «Вести:Приморье».

Граждане продолжают приходить на берег и собирать дары моря. Набирают мешками и ведрами. Многие не понимают, что такой «подарок» может обернуться непредвиденным - вызовом скорой помощи.

Так и одном из пабликов появилось видео, на котором видно, как сотни жителей ходят по берегу, собирая гребешок, песчанку, мидии.

В комментариях говорят, пусть собирают, ничего необычного в этом нет. Такое происходит каждый год. Другие, напротив, уверены, что именно полежавшие на берегу ракушки, быстро портятся и перестают быть лакомством. Кстати, есть те, кто отметил, если бы в таком количестве люди приходили на побережье для сбора мусора, наши пляжи были бы самыми чистыми.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, мидии, спизула и, конечно, главный деликатес — гребешок. Лакомство лежит прямо под ногами. И каждая волна приносит новую партию морепродуктов. приморцы уже выходили на сбор деоикатесов сразу после тайфуна, который накрым Приморье.

«Чего злые такие? Собирают гребешок, не хотите собирать - покупайте. На песчанку рыбу ловят.. И насчёт раньше распелись.. Раньше тоже собирали, просто гребня больше было на мелководье», «Интересно, мусор также собирают?!) было бы очень хорошо», «Я думаю уже не надо ракушки собирать, они уже дохлые. Собирают в первый день. Люди совсем одичали, оголодали», «Да выбросят, ладно гребешок, но все остальное, что с ними делать, в туалет потом дальше чем видеть».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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