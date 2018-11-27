Банки вернут украденные с карты деньги определенной категории граждан

Похищенные с банковской карты деньги получится вернуть, если вовремя обратиться в банк и соблюдать правила пользования карточкой, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявили банковские эксперты.

«Первое — необходимо в течение дня после списания проинформировать банк, что оно было несанкционированным. Второе — клиент должен соблюдать порядок пользования картой», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на специалистов.

Важно, что в такой ситуации банк обязан вернуть средства клиенту, даже если тот не имеет страховки от мошеннических действий. Однако это касается только тех случаев, в которых мошенники завладели данными клиента, взломав систему банка или платежный сервис, отмечают эксперты. К сожалению, в большинстве случаев мошенники обманом выведывают у пользователей персональные данные, из-за чего банк не станет возмещать похищенные средства.

В 2020 году число краж с использованием электронных платежных средств выросло вдвое, рассказал директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. Из-за этого банки стали предлагать клиентам платные страховые продукты. Зачастую менеджеры банков навязывают такие услуги, однако каждый клиент вправе отказаться от страховки, заключили специалисты отрасли.

Эксперты по безопасности регулярно дают гражданам советы, как уберечь себя от действий мошенников. Так, директор института IT-университета «Синергия» Станислав Косарев рекомендует удалять SMS-сообщения от банков и другие файлы с конфиденциальной информацией со смартфона, передает RT.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]