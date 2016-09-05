Работать по-новому будут медики в «красной зоне»

Для медиков, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией подготовят новые рекомендации по времени нахождения в «красной зоне», сообщают «Вести:Приморье».

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) подготовило техзадание по разработке спецсистемы, в которой будет отражаться информация о работе и отдыхе медицинского персонала в условиях пандемии. Об этом в четверг сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В этой системе будут собраны данные о производственной нагрузке медиков, количестве рабочих смен, суммарном количестве часов, проведенных в «красной зоне», и общем количестве часов отдыха. Это нужно для выхода на режим ротации медперсонала и минимизации рисков людей, работающих в «красной зоне».

Отмечается, что такая разработка обойдется федеральному бюджету в четыре млн рублей, завершить ее планируют к концу года.

В пресс-службе ФМБА пояснили, что с течением времени специалист может пренебрегать мерами безопасности, поэтому необходимо выяснить, когда появляются эмоциональное выгорание и утомление, после чего будут установлены суммарные суточные и недельные нагрузки. На основе этих данных будут разработаны рекомендации по количеству смен у врачей и срокам ротации.

В пресс-службе ФМБА пояснили, что с течением времени специалист может пренебрегать мерами безопасности, поэтому необходимо выяснить, когда появляются эмоциональное выгорание и утомление, после чего будут установлены суммарные суточные и недельные нагрузки. На основе этих данных будут разработаны рекомендации по по количеству смен у врачей и срокам ротации.

По словам председателя профсоюза работников здравоохранения Михаила Андрочникова, в начале пандемии администрации больниц столкнулись с трудностями по работе медиков в «красной зоне» — врачей заставляли находиться в «красной зоне» от 12 до 16 часов. «Без еды и туалета врачи могли находиться в «красной зоне» от 6 до 8 часов. Это не норма, это грубое нарушение», — сказал он, отметив, что рабочий день медицинских работников в «красной зоне» не должен превышать 36 часов в неделю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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