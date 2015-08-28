Единый день голосования в Приморье - 13 сентября

Единый день голосования проведут в предстоящее воскресенье, 13 сентября, в России. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах страны, в том числе в Приморском крае, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В воскресенье в разных регионах состоятся выборы высших должностных лиц субъектов РФ, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти, депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц), депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) и депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.

В голосовании могут принять участие все граждане РФ старше 18 лет, за исключением лиц, признанных судом недееспособными и содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Право на участие в голосовании не зависит от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Как уточнили в департаменте внутренней политики Приморья, в крае 13 сентября пройдут 134 муниципальных избирательных кампании и одна региональная – речь идет о довыборах в Законодательное Собрание по 9-му одномандатному округу. Всего жители края изберут 958 депутатов представительных органов муниципальных образований, как поселенческого, так и районного и окружного уровней, 40 глав сельских и городских поселений.

Подробная информация о выборных кампаниях публикуется на сайте крайизбиркома.

В Приморском крае организовано всего 567 участковых избирательных комиссий, семь из них – временные. 13 сентября все они будут работать с 8.00 до 20.00. Свой избирательный участок можно найти тремя удобными способами: при помощи цифровых сервисов на официальном сайте Центризбиркома, на интерактивной карте «ТИК и УИК на карте России», в личном кабинете на портале госуслуг.

При себе во время голосования необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, к примеру, паспорт или военный билет.

«Процедура голосования проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В частности, для предотвращения массового скопления граждан в одном месте и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции введены новые виды голосования вне избирательных участков – на дому и на придомовых территориях. При этом мы призываем жителей края соблюдать масочный режим и выдерживать необходимую “социальную дистанцию” на площадках – такие меры позволят обезопасить себя и близких», – подчеркнула глава департамента Ольга Ивченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]