Приморцы могут досрочно принять участие в выборах

13 сентября в Приморском крае пройдет всего 134 муниципальных избирательных компании и одна региональная – речь идет о довыборах в Законодательное Собрание по 9-ому одномандатному округу. Граждане изберут 958 депутатов представительных органов муниципальных образований, как поселенческого, так и районного и окружного уровней, 40 глав сельских и городских поселений.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, приморцам предлагают досрочно принять участие в Едином дне голосования, который проведут по всей России 13 сентября. Реализовать свое конституционное право можно 11 и 12 сентября в помещениях для голосования и вне – на дому, придомовых территориях и территориях общего пользования.

Досрочное голосование на дому осуществляется в случае, если избиратель не может прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам: по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимся, или другим причинам, которые препятствуют явке избирателя на участок.

Заявления о желании проголосовать на дому принимаются в участковых избирательных комиссиях по месту регистрации с 3 сентября.

В Приморском крае организовано всего 567 участковых избирательных комиссий, семь из них – временные. 13 сентября все они будут работать с 8.00 до 20.00.

Свой избирательный участок можно найти тремя удобными способами: при помощи цифровых сервисов на официальном сайте Центризбиркома, на интерактивной карте «ТИК и УИК на карте России», в личном кабинете на портале госуслуг.

Подробная информация о выборных кампаниях публикуется на сайте крайизбиркома.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]