Принудиловка без дубинки: Справиться с «психами» помогут полицейские

Правоохранителям предлагают чаще участвовать в принудительной госпитализации, сообщают «Вести:Приморье».

Полицейским могут разрешить помогать медикам доставлять психически больных в клиники не только по решению суда, но и до судебного заседания. Предполагающий это законопроект Госдума может рассмотреть уже в осеннюю сессию, отмечает "Парламентская газета". Подготовленная инициатива позволит врачам обращаться за помощью к сотрудникам МВД при транспортировке в клиники опасных для самих себя и окружающих пациентов, сбежавших из больниц, и тех, кто скрывается от назначенной госпитализации.

Шансов защититься от агрессивных пациентов самостоятельно у медиков немного, признают эксперты. Даже сотрудники психиатрической бригады сегодня не имеют права пользоваться ничем, кроме мягких лент для фиксации больного. При этом действующее законодательство обязывает полицейских помогать врачам только при назначенной судом недобровольной госпитализации в психиатрические больницы.

Кроме того, согласно документу, на помощь полицейских медики смогут рассчитывать и при госпитализации граждан, предпринявших попытку самоубийства, либо имеющих признаки выраженного психического расстройства, а также убежавших из психбольниц или тех, кто скрывается от назначенного судом стационарного лечения.

Использовать дубинку при первой возможности не получится.

Парламентарии готовы внимательно отнестись к инициативе. «С одной стороны, помощь правоохранительных органов при госпитализации агрессивных психически больных нужна, так как понятно, что занимающиеся этим медицинские работники — в основном женщины, и они не всегда могут справиться с таким пациентом. С этой точки зрения идея хорошая и правильная», — сказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

При этом, по словам депутата, нельзя допустить того, чтобы у полицейских была возможность принимать решение о госпитализации вместо врачей. «В нормативных актах должно быть чётко прописано, что принятие такого решения — чисто врачебная прерогатива, чисто врачебный функционал», — подчеркнул парламентарий.

Предложенный законопроект позволит повысить оперативность госпитализации нуждающихся в ней пациентов, уверен член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. «Полиция как раз и должна эффективно реагировать на складывающуюся ситуацию в целях недопущения более серьёзных правонарушений», — сказал депутат «Парламентской газете».

Опасение, что правоохранители могут в таких случаях злоупотреблять применением спецсредств, беспочвенны, считает законодатель, так как правила их использования чётко регламентированы действующими нормативными актами.

Госпитализация пациентов с психическими расстройствами сегодня регламентируется Законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании».

Её процедура такова. При очередном приступе психического заболевания родственники должны вызвать скорую помощь. Приедет бригада, которая заберёт больного в психиатрическую больницу, где в течение 48 часов человека обследуют и составят акт психиатрического освидетельствования.

В том случае, если психическое расстройство подтвердится, медорганизация в течение 24 часов должна направить в суд заявление о принудительной госпитализации. Если расстройство не подтвердится, пациента отпустят.

Принимая заявление о принудительной госпитализации, судья даёт санкцию на помещение пациента в психиатрическую больницу на срок, необходимый для рассмотрения заявления в суде. В судебном заседании принимают участие представители больницы, прокурор, сам больной, его законные представители.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]