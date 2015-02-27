В Приморье по 152 договорам аннулированы кредитные каникулы

В России отказную признали в отношении 15 тысяч кредитных договоров, по которым банки одобрили каникулы из-за пандемии COVID-19. Из них в Приморье оказалось 152 договора, или почти 11% от всех, кому в регионе ранее одобрили отсрочку. Причина в том, что заёмщики в течение 120 дней не подтвердили право на льготу, а точнее не смогли доказать, что лишились дохода во время распространения коронавируса, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru

По данным Дальневосточного Главного управления Банка России, ко 2 сентября от жителей Приморского края поступило 25 тысяч заявок на реструктуризацию кредитных договоров. Из них почти 3,5 тысячи - заявки на предоставление кредитных каникул.

Фактически такую отсрочку предоставили по более 1,4 тысячи договоров — это 40% от общего количества одобренных. Объём ссудной задолженности по ним составляет 681 млн рублей. Как поясняют в подразделении Банка России, по 408 заявкам каникулы предоставлены держателям кредитных карт (сумма займов 42 млн рублей), по шести заявкам — приморцам, имеющим автокредиты (2,6 млн рублей). Ипотечникам в крае предоставили кредитные каникулы по 337 заявкам на общую сумму 546,6 млн рублей.

Однако не все приморцы, получившие отсрочку, смогли подтвердить снижение своего дохода. Кредитные каникулы в итоге были аннулированы по 152 договорам, что составляет 10,6% от займов, по которым банки ранее предоставили отсрочку. Объём ссудной задолженности, которую придётся вернуть с процентами, составляет почти 65 млн рублей (9,5% от предоставленных). На какие нужды были оформлены договоры, по которым кредитные каникулы отменили, пока не ясно.

По информации VL.ru, ряд банков в Приморье идут на уступки и не отменяют кредитные каникулы даже после того, как клиенты не смогли подтвердить факт снижения дохода на 30%, как предусмотрено условиями отсрочки. В определенных случаях кредитные организации, отменяя каникулы, не взимают штрафы и пени. Иногда каникулы приходится аннулировать, но взамен банк предлагает собственную программу реструктуризации.

Как правило, лояльно относятся к тем клиентам, кто держит связь, в противном случае их ожидают жесткие санкции. Поэтому в банках настоятельно просят заемщиков не пропадать, аннулирование каникул на фоне отсутствия контактов с заимодавцем затем обернётся проблемой с кредитной историей.

Центробанк в свою очередь также рекомендовал банкам приложить все усилия для установления связи с должниками, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию, найти приемлемое для обеих сторон решение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]