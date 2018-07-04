Тропическая депрессия угрожает судам в Тихом океане

В Тихом океане продолжается тайфунная деятельность. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на pogoda_25_region, недалеко от Японии зародилась тропическая депрессия, 11-ая по счету в этом сезоне. Сейчас она находится в точке с координаами: 34.3°N 142.0°E.

Условий для развития у нее нет, тайфуном полноценным не станет, угрозу представляет только судам в Тихом океане, - отмечает паблик.

Других действующих или зарождающихся в АТР тайфунов на сегодняшний день нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]