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Тропическая депрессия угрожает судам в Тихом океане

Тропическая депрессия угрожает судам в Тихом океане

Источник фото: Социальные сети

В Тихом океане продолжается тайфунная деятельность. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на pogoda_25_region, недалеко от Японии зародилась тропическая депрессия, 11-ая по счету в этом сезоне. Сейчас она находится в точке с координаами: 34.3°N 142.0°E.

Условий для развития у нее нет, тайфуном полноценным не станет, угрозу представляет только судам в Тихом океане, - отмечает паблик.

Других действующих или зарождающихся в АТР тайфунов на сегодняшний день нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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