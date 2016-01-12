"Пролетел в сантиметре от нескольких авто": обиженный водитель едва не устроил массовое ДТП

Во Владивостоке водитель автомобиля с номером "У615КЕ 125" специально подрезал машину на спуске с Баляева на Луговую во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl. Видео данного происшествия было размещено в социальной сети.

"Затаил обиду за то, чо не пропустила несчастного. Ехал, выжидал, пока не поравняемся, и подрезал", - рассказывает автор видеоролика.

В результате опасного маневра едва не произошла массовая авария, так как автолюбитель, подрезав обидчицу, вылетел на встреную полосу, где было довольно активное автомобильное движение.

"Он пролетел в сантиметрах от нескольких авто, и не мог быть уверен, что никого не зацепил", - пишет автор ролика.

Однако покинул место возможного ДТП.

Видео - dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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