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В Приморье завершился единый день голосования - идет подсчёт бюллетеней

В Приморье завершился единый день голосования - идет подсчёт бюллетеней

Источник фото: Vl.ru

13 сентября — единый день голосования. В этом году он проходит в 83 субъектах Российской Федерации. На территории Приморского края в этот день завершилось свыше сорока избирательных компаний. Практически все они связаны с выборами депутатов муниципальных Дум на территориях Приморья: в 11 районах края. Так же прошли выборы глав сельских поселений и депутатов муниципальных комитетов. По одномандатному избирательному округу № 9 (это — преимущественно территория Советского района Владивостока) прошли дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Приморского края.

Напомним, на депутатское кресло, освободившееся после снятия полномочий с единоросса Евгения Костюкова, претендовали пять кандидатов – все они представители парламентских партий. Выборы депутата Законодательного Собрания  показкали довольно низкую явку избирателей. По данным на 18.00 во Владивостоке проголосовало лишь 8,6 процентов от общего числа избирателей.

В 20.00 часов избирательные участки в Приморье закрылись. Сейчас идет подсчет голосов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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