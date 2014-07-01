Сегодня, 15:00
«Тело» на авто с номером 96 региона въехало в забор детского сада
Во Владивостоке на улице Черемуховая произошла авария, сообщают «Вести:Приморье».
В детский сад № 78, расположенный на улице Черемуховая, въехало «обдолбанное тело» на номерах 96 региона (Свердловская область). На месте работают пожарные, скорая, полиция, отмечают очевидцы.
«Как надоели эти "тела". У нас сегодня ночью такое тело так газовало, что машина загорелась, а он в отключке все на гашетку давил», «Синька, да ещё и екатеринбургская ((( Своих олигофренов хватает, так еще и заезжие норовят», отметили в комментариях.
Детали происшествия уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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