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«Тело» на авто с номером 96 региона въехало в забор детского сада

«Тело» на авто с номером 96 региона въехало в забор детского сада

Источник фото: dpskontrol125rus

Во Владивостоке на улице Черемуховая произошла авария, сообщают «Вести:Приморье». 

В детский сад № 78, расположенный на улице Черемуховая, въехало «обдолбанное тело» на номерах 96 региона (Свердловская область). На месте работают пожарные, скорая, полиция, отмечают очевидцы.

«Как надоели эти "тела". У нас сегодня ночью такое тело так газовало, что машина загорелась, а он в отключке все на гашетку давил», «Синька, да ещё и екатеринбургская ((( Своих олигофренов хватает, так еще и заезжие норовят», отметили в комментариях. 

Детали происшествия уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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