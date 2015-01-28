Зарплату до 56 тысяч и «бонус в 12 тысяч рублей» предлагают специалистам до 30 лет

В Правительстве Приморья продлили прием заявок на конкурс для молодых специалистов до 20 сентября. Победители смогут трудоустроиться на предприятиях в ведущих отраслях края и будут получать ежемесячную добавку к зарплате в размере 12 тысяч рублей в течение года, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Работодатели ищут начинающих электросварщиков, инженеров, судоремонтников, помощников строителей кораблей, ветеринарных врачей, агрономов, геологов, горных мастеров, машинистов, экскурсоводов, помощников лесничего и специалистов в других профессиональных областях.

В ранее сформированном перечне насчитывается 100 вакансий по восьми сферам деятельности:

– транспортно-логистический сектор;

– нефтегазовая и нефтехимическая промышленность;

– машиностроение (судостроение);

– рыбохозяйственный, рыбоохранный комплекс;

– лесопромышленный, лесоохранный комплекс;

– горно-металлургический и горно-химический сектор;

– агропромышленный, сельскохозяйственный сектор, включая направление ветеринарии;

– туристский сектор.

Молодым специалистам предлагают заработную плату в размере от 16 до 56 тысяч рублей на руки в зависимости от специальности, а также дополнительные «бонусы». С полным перечнем предлагаемых вакансий можно познакомиться здесь.

Если специалисту потребуется переехать в другой город и район, выплаты могут увеличить, подчеркивают в краевом департаменте по делам молодежи.

«Помимо регулярной заработной платы победители конкурса получат право на дополнительную материальную поддержку от Правительства края – речь идет о ежемесячной выплате 12 тысяч рублей. Если специалисту нужно будет переехать, например, из Владивостока в Находку, и организация не предоставит ему служебное или арендное жилье, выплату увеличат до 22 тысяч рублей», – отмечают в краевом департаменте по делам молодежи.

Чтобы претендовать на трудоустройство, нужно соответствовать нескольким критериям:

– возраст до 30 лет включительно;

– время окончания вуза или колледжа – 2019 или 2020 год;

– специальность должна соответствовать требованиям, предъявляемым к одной или нескольким должностям перечня.

Подходящим под эти условия приморцам необходимо заполнить и прислать заявку до 20 сентября. С порядком проведения конкурса и условиями участия можно познакомиться на странице департамента по делам молодежи Приморского края.

Для получения более полной информации по вакансиям, касающейся перспектив карьерного и профессионального роста, возможности повышения квалификации и получения дополнительного образования за счет работодателя, роста заработной платы, возможности предоставления служебного жилья, возможности полной или частичной компенсации платы за арендованное жилье и услуги ЖКХ, иных мер поддержки от организации, можно обращаться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по телефону: 8 (423) 263-75-20.

Отметим, новые меры поддержки для молодых специалистов, выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений до 30 лет, которые придут в приоритетные для развития территории отрасли экономики, приняли в Приморье в этом году. Реализация новой инициативы призвана помочь в решении кадрового вопроса в регионе.

«Этот проект увязан с профильными нацпроектами и направлен на то, чтобы удержать молодежь в крае. В ближайшее время 100 ребят будут трудоустроены на социально значимые должности и получат наше сопровождение. Мы подготовили всю необходимую нормативную базу, сейчас проектируем бюджет и предусматриваем средства на эти цели», – заявила председатель Правительства края Вера Щербина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]