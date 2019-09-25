Медики в Приморье получили доплату в 10 тысяч рублей

В Приморье 768 молодых специалистов медучреждений в 2020 году получили ежемесячную доплату к основному окладу в размере 10 тысяч рублей. Меру поддержки, направленную на привлечение кадров в сферу здравоохранения, инициировал губернатор Олег Кожемяко, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Ежемесячная доплата в 10 тысяч рублей предусмотрена для специалистов, трудоустроившихся в медучреждение в течение одного года после окончания вуза до достижения ими 5-летнего стажа работы.

«На эти цели из краевого бюджета в 2020 году было направлено более 70 миллионов рублей», – уточнили в министерстве здравоохранения Приморского края.

Доплата молодым врачам – одна из шести мер социальной поддержки медицинских кадров, действующих в Приморье.

Так, ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей установлены отдельно для территорий, приравненных к северным. Доплату в 3 тысячи рублей врачи более 30 специальностей и средних медицинских работников, ведущих самостоятельный прием, получают за каждый выявленный и подтвержденный у пациента случай онкологического заболевания на I или II стадии. Предусмотрены единовременные выплаты в 200-700 тысяч рублей (в зависимости от уровня образования) специалистам с высшим или средним образованием, трудоустроившимся в амбулаторно-поликлинические звено и службу скорой медицинской помощи краевых медицинских организаций. А наставники, которые помогают молодым специалистам адаптироваться в профессиональной среде, ежемесячно получают надбавку к окладу в размере 3 тысяч рублей.

Еще одна мера поддержки – компенсация затрат на съем жилого помещения. Составляет 100% от фактически понесенных расходов, при условии, если они не превышают 30 тысяч рублей в месяц для Владивостока, не более 20 тысяч рублей – для иных муниципальных образований края.

«Всего на реализацию шести мер социальной поддержки медицинских работников Приморья в 2020 году из регионального бюджета было выделено более 290 миллионов рублей», – проинформировали в минздраве.

Отметим, что привлечение кадров в медицину – еще и важнейшая составляющая реализации национального проекта «Здравоохранение».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]