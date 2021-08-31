Молодым врачам в Находке дополнительно ежемесячно платят по 10 тысяч рублей

22 молодых врача в Находкинской городской больнице в 2021 году получают ежемесячную доплату в размере 10 тысяч рублей к основному окладу. Все они трудоустроились в медучреждение в течение года после окончания вуза.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, данную меру поддержки, направленную на привлечение кадров в сферу здравоохранения, ранее инициировал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Надбавку выплачивают из средств краевого бюджета в течение первых пяти лет работы врачей.

«Ежемесячная доплата помогает молодежи “встать на ноги” и закрепиться на месте. Для наглядности: по существующей методике расчета заработной платы за стаж к окладу начисляется до 15% и за категорию – от 5% до 15%. У вчерашних выпускников эти надбавки минимальны. Ежемесячная доплата помогает сравнять разницу с оплатой труда старших коллег», – объяснили в министерстве здравоохранения Приморского края.

Доплата молодым врачам – одна из шести мер социальной поддержки медицинских кадров, действующих в Приморье для привлечения кадров в отрасль здравоохранения, в том числе в Находкинскую городскую больницу. Медучреждение – в числе популярных для начинающих свою карьеру специалистов.

Больница оказывает медико-санитарную и специализированную помощь по 24 профилям в амбулаторных условиях и в условиях круглосуточного и дневного стационара. На ее базе организованы межрайонные центры специализированной помощи по направлениям – родовспоможение, травматология, оториноларингология, кардиология, острое нарушение мозгового кровообращения.

«Чтобы найти нужных специалистов, мы держим связь с ближайшими регионами. Постоянно информируем соседей об имеющихся вакансиях и готовности принять персонал на работу. Выезжаем в медицинские вузы и колледжи на ярмарки вакансий и проводим встречи с будущими выпускниками, организуем стажировки и дни открытых дверей для молодых специалистов», – рассказал заместитель главного врача Находкинской городской больницы по лечебной работе Дмитрий Потешкин.

Напомним, в этом году в Тихоокеанский государственный медицинский университет по целевому направлению поступили 16 человек из Находки. После выпуска они молодыми специалистами придут работать в местную больницу. Всего же в ТГМУ сейчас проходят обучение 193 студента из этого городского округа.

Для обеспечения комфортных условий труда специалистов в ближайшие пять лет в Находкинской городской больнице запланировано комплексное обновление медицинской инфраструктуры. Уже объявлен аукцион на проектирование современной большой поликлиники, которая сможет принимать до 270 человек в день. Объект построят по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения до конца 2024 года.

Рядом вырастет стационар на 526 мест, в том числе 469 – круглосуточного пребывания. Его возведение включено в программу социально-экономического развития Находкинского городского округа. Аукцион на разработку проектной документации будет объявлен в 2022 году.

Важно, что рядом с медицинским городком планируется построить жилые дома для медиков, дошкольные учреждения для детей. Предполагается, что современная инфраструктура в комплексе с реализуемыми федеральными и краевыми мерами дополнительной социальной поддержки специалистов поможет ликвидировать кадровый дефицит в муниципалитете.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]