Ежемесячную доплату в 10 тысяч получают приморские врачи

К середине октября 697 молодых врачей Приморья воспользовались новой мерой социальной поддержки – правом получать ежемесячную доплату в 10 тысяч рублей. На эти цели из бюджета края направлено уже 49,6 миллиона рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как отметили в министерстве здравоохранения Приморского края, большинство получателей выплат – это специалисты, которые трудоустроились в течение одного года после окончания профильных вузов в медицинские учреждения Владивостока. Еще 213 молодых врачей укрепили кадровый потенциал медорганизаций муниципалитетов.

«Так, в центральной городской больнице Уссурийска ежемесячно дополнительно по 10 тысяч рублей получают 22 специалиста. Из них в этом году в учреждение трудоустроились 11 молодых врачей: девять – выпускники Тихоокеанского государственного медицинского университета, двое – Дальневосточного государственного медицинского университета», – ­ отметил главный врач ЦГБ Андрей Скирута.

Напомним, по инициативе губернатора Олега Кожемяко в Приморье ввели дополнительные меры социальной поддержки медработников – это, помимо доплат молодым специалистам, ежемесячные выплаты врачам медучреждений на севере края, компенсация расходов за наем жилых помещений, выплаты за выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, доплаты за наставничество, единовременные выплаты отдельным категориям медработников.

«За 9 месяцев 2020 года этими мерами соцподдержки воспользовались 1815 медицинских специалистов. Общая сумма региональных выплат составила 171,8 миллиона рублей», – сообщили в минздраве Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]