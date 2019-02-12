Почти 200 приморских врачей получили доплаты за выявление рака на ранних стадиях

Почти 2 миллиона рублей направлено врачам из бюджета Приморского края за выявление у пациентов злокачественных новообразований на I и II стадиях. Это одна из пяти новых мер социальной поддержки медработников и важнейшее мероприятие по борьбе с онкозаболеваниями в регионе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как отметили в министерстве здравоохранения Приморского края, право на поощрение в размере 3 тысяч рублей распространяется на врачей более 30 специальностей, а также средний медицинский персонал, ведущий самостоятельный прием. Выплата предоставляется за каждый выявленный случай рака.

«По состоянию на 25 августа врачи выявили 602 случая злокачественных новообразований на I и II стадиях. И 193 врача получили поощрение на общую сумму более 1,8 миллиона рублей. Только в одной Поликлинике №1 Владивостока благодаря профессиональным осмотрам на ранней стадии выявлено 100% случаев рака кожи, 76,9% – молочной железы, 75% – рака шейки матки, 70% – предстательной железы. Такие показатели говорят о том, что качество диагностики растет», – отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Дополнительные денежные выплаты за выявление злокачественной опухоли могут получить не только врачи-онкологи, но и другие специалисты амбулаторно-поликлинического звена. В их числе – терапевты, педиатры, врачи общей практики, акушеры-гинекологи, гастроэнтерологи, дерматовенерологи, кардиологи, неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, пульмонологи, врачи по медицинской профилактике, а также ревматологи, рентгенологи, стоматологи, травматологи-ортопеды, специалисты ультразвуковой диагностики, урологи, хирурги, эндокринологи, эндоскописты и фельдшеры.

При этом в обязательном порядке диагноз должен быть подтвержден врачом-онкологом по месту жительства пациента (межрайонного центра) либо в Приморском краевом онкологическом диспансере. В случае подтверждения диагноза злокачественного новообразования на I и II стадиях пациенты ставятся на диспансерный учет и фиксируются в информационной системе «канцер-регистр». После этого медицинский специалист может рассчитывать на доплаты.

Напомним, по инициативе губернатора края Олега Кожемяко с 2019 года в Приморье начали действовать сразу пять мер социальной поддержки медработников – единовременные и ежемесячные выплаты, выплаты за выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, наставничество в профессии, компенсации за наем жилого помещения. По мнению главы региона, это позволит решить кадровый вопрос в отрасли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]