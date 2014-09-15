Закон о выплатах врачам уже реализуется в Приморье

Более 2,5 миллиона рублей направлено на выплаты врачам Приморья за выявление у граждан онкологических заболеваний на ранних стадиях по итогам 11 месяцев 2019 года, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

По информации регионального минздрава, во время профилактических осмотров и диспансеризации в прошлом году выявлено более 850 подобных случаев.

«В программе по раннему выявлению онкологических заболеваний участвуют не только врачи-онкологи, но и другие специалисты амбулаторно-поликлинического звена. В этом году к программе подключились 396 врачей, все они получили дополнительные выплаты к заработной плате в размере 3 тысяч рублей», – сообщил заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Виктор Фисенко.

Заместитель главы региона подчеркнул, что каждый из специалистов выявил несколько случаев злокачественных новообразований.

«Вознаграждение врачи получают за каждый выявленный случай. Диагноз пациента в обязательном порядке должен быть подтвержден врачом-онкологом по месту жительства (межрайонного центра) либо в Приморском краевом онкологическом диспансере», – добавил он.

В числе специалистов, которые нацелены на онконастороженность, – терапевты, педиатры, врачи общей практики, акушеры-гинекологи, гастроэнтерологи, дерматовенерологи, кардиологи, неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, пульмонологи, врачи по медицинской профилактике, а также ревматологи, рентгенологи, стоматологи, травматологи-ортопеды, специалисты ультразвуковой диагностики, урологи, хирурги, эндокринологи, эндоскописты и даже фельдшеры.

В министерстве здравоохранения Приморья напоминают, что работа по ранней диагностике онкологических заболеваний отвечает задачам национального проекта «Здравоохранение».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]