Единовременные выплаты в размере 200-700 тысяч рублей получают приморцы

Речь идет о медицинских работниках Приморья.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, почти 18,5 миллионов рублей направили с начала года из краевого бюджета на единовременные выплаты приморским врачам. Это одна из пяти новых мер социальной поддержки медработников в регионе.

Как отметили в министерстве здравоохранения Приморского края, единовременные выплаты предоставляются специалистам как с высшим, так и средним медицинским образованием, трудоустроившимся в амбулаторно-поликлинические звено и службу скорой медицинской помощи краевых медицинских организаций. Важным условием является заключение бессрочного или срочного трудового договора на срок не менее 5 лет.

«Размер выплат колеблется от 200 тысяч рублей до 700 тысяч рублей. Так, по 500 тыс. рублей могут получить врачи-специалисты, трудоустроившиеся во Владивостокском, Артемовском, Уссурийском, Находкинском городских округах, по 700 тыс. руб. – в Дальнегорском городском округе, Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском, Пожарском районах, Лазовском, Тернейском округах, по 600 тысяч – в иных муниципалитетах. Также имеет значение уровень образования специалиста», – уточнили в минздраве.

С начала года данной мерой поддержки воспользовались 38 медиков.

«Общая сумма выплат с начала года составила уже 18,5 миллионов рублей», – сообщили в ведомстве.

Отметим, что с этого года была расширена категория получателей единовременной денежной выплаты – акушерки теперь имеют право на получение 250 тысяч рублей.

Напомним, по инициативе губернатора края Олега Кожемяко с 2019 года в Приморье начали действовать сразу пять мер социальной поддержки медработников – единовременные и ежемесячные выплаты, выплаты за выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, наставничество в профессии, компенсации за наем жилого помещения. По мнению главы региона, это позволит решить кадровый вопрос в отрасли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]