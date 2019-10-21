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Медики в Приморье получают дополнительные выплаты - 5 тысяч рублей

Медики в Приморье получают дополнительные выплаты - 5 тысяч рублей

В этом году 13 медицинских работников в Приморье смогли оценить новую меру поддержки данной категории специалистов. Ежемесячно они получают выплаты за наставничество, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Дополнительную материальную поддержку предусмотрели для наставника молодого специалиста в первый год его работы в медицинской организации. «Мера предполагает ежемесячную денежную выплату наставнику молодого врача-специалиста в размере 5 тысяч рублей, наставнику молодого специалиста со средним профессиональным медицинским образованием – 3 тысячи рублей», – уточняют в министерстве здравоохранения Приморья.

В этом году получателями такой выплаты стали 13 человек. Однако осенью медики ожидают увеличение количества наставников в медучреждениях края.

Напомним, по инициативе губернатора Олега Кожемяко с 2019 года в Приморье начали действовать сразу пять мер социальной поддержки медработников – единовременные и ежемесячные выплаты, выплаты за выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, наставничество в профессии, компенсации за наем жилого помещения. По мнению главы региона, это позволит решить кадровый вопрос в отрасли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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