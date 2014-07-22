От 3 до 5 тысяч: медики в Приморье получают доплаты

В 2020 году в Приморском крае ежемесячные денежные выплаты получили 52 врача и 24 специалиста среднего медицинского персонала. На эти цели из бюджета региона было направлено более 1,1 миллиона рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, под наставником понимается высококвалифицированный медицинский работник, способный к передаче накопленных знаний и опыта, имеющий практические навыки осуществления трудовых обязанностей по специальности.

Наставники получают ежемесячную денежную выплату в течение первого года работы молодого специалиста в медицинской организации. За сопровождение молодого врача выплачивается ежемесячно 5 тысяч рублей, а за помощь в адаптации среднего медицинского персонала – 3 тысячи рублей.

Напомним, что поддержка наставничества в медорганизациях Приморья осуществляется с апреля 2020 года и является одной из шести региональных мер социальной поддержки медицинских работников, инициированных Губернатором Олегом Кожемяко.

Также в Приморском крае предусмотрены доплаты молодым специалистам, ежемесячные выплаты врачам медучреждений на севере края, компенсация расходов за наем жилых помещений, выплаты за выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, единовременные выплаты отдельным категориям медработников.

«На все эти меры поддержки в 2020 году было направлено более 290 миллионов рублей», – сообщили в минздраве Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]