30 тысяч рублей компенсируют медикам за найм жилья во Владивостоке

Наиболее привлекательной мерой социальной поддержки с начала года уже воспользовались 533 медработника бюджетных медучреждений Приморья. Среди них врачи и средний медицинский персонал, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

На эти цели из регионального бюджета направлено 73,8 миллиона рублей.

Мера поддержки предполагает 100%-ю компенсацию понесенных ежемесячных расходов по договору найма жилья, но не должна превышать во Владивостоке 30 тысяч рублей, а в других муниципалитетах края – не более 20 тысяч рублей.

Напомним, что сумма компенсации расходов за найм жилого помещения для владивостокских медработников была увеличена до 30 тысяч рублей в мае текущего года по поручению губернатора. Увеличение обосновано ростом стоимости аренды жилья в столице края.

Как отметила заместитель председателя правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко, мера поддержки действует с 1 января 2020 года до 2024 года. Такая поддержка со стороны государства очень востребована молодыми специалистами края и стимулирует развитие кадрового потенциала отрасли.

Стоит отметить, что для медицинских работников Приморского края действует шесть региональных мер поддержки. За 9 месяцев было направлено 171,8 миллиона рублей на их реализацию, мерами поддержки воспользовалось 1 815 сотрудников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]