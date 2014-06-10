Денежная стимуляция улучшила ситуацию с медицинскими кадрами в Приморье

Солидные «подъемные», оплата аренды жилья и ежемесячные надбавки к зарплате улучшили ситуацию с медицинскими кадрами в приморских городах, — сообщают «Вести: Приморье» по данным Департамента здравоохранения края.

Семейная пара медиков из Ростовской области выбрала для постоянного местожительства и работы приморский Дальнегорск. Оба супруга будут работать на местное здравоохранение: он – в должности акушера-гинеколога, она – медицинской сестрой сосудистого отделения городской больницы.

Как сообщил главный врач Дальгорской центральной городской больницы Виктор Прудников, в этом году в медучреждение пришли на работу сразу 7 новых кадров, приход еще 3 ожидают в октябре.

«Мы значительно расширили штат фельдшеров службы скорой медицинской помощи. После окончания училища к нам пришли четыре молодых фельдшера, двое из которых уже точно определились, что менять работу в ближайшие годы и уезжать из района не планируют. В связи с этим они получили по 300 тысяч рублей подъемных, которые с этого года выплачивают медработникам в Приморье по инициативе губернатора Олега Кожемяко», – сообщил Виктор Прудников.

Устроились в больницу и три участковых терапевта, один из которых работает теперь в амбулатории поселка Рудная Пристань.

«Все врачи получают ежемесячную доплату в размере 10 тысяч рублей, как специалисты, которые трудятся в районах, приравненных к северным территориям», – отметил главврач.

В октябре на работу выходит еще один новый специалист – клинический лаборант.

«Как и в случае с семейной парой из Ростовской области, для клинического лаборанта мы предусмотрели жилье, аренду которого также будем гасить за счет мер социальной поддержки», – сообщил Виктор Прудников.

Стоит отметить, что новые социальные меры поддержки сегодня привлекают в регион и медработников из других территорий.

«Кадровая составляющая являются одним из ключевых направлений реализации национального проекта “Здравоохранение” – без нее невозможно качество реализовать ни одну из программ. Именно поэтому губернатором края уделяется особое внимание этому направлению. Можно смело говорить о том, что в части социальной поддержки медицинских работников Приморский край – в числе тех регионов, где приняты беспрецедентные меры», – подчеркнул врио вице-губернатора края Виктор Фисенко.

Напомним, что единовременные выплаты предоставляются в Приморье как специалистам с высшим медицинским образованием, так и средним, трудоустроившимся в амбулаторно-поликлинические звено и службу скорой медицинской помощи краевых медицинских организаций. Размер их колеблется от 200 тысяч рублей до 700 тысяч рублей. Это зависит от кого, какой уровень образования у специалиста. Так, специалист со средним профессиональным образование, например, фельдшер или медицинская сестра, могут рассчитывать на 200-300 тысяч рублей, с высшим образованием – на единовременную выплату в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

Ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей установлены отдельно для территорий, приравненных к северным, и отдельно для молодых специалистов, которые трудоустроились в краевые медицинские организации в течение года после окончания образовательной организации.

Помимо перечисленных выплат медицинские работники могут претендовать на еще несколько выплат. Так, например, на компенсацию затрат по съему жилого помещения могут рассчитывать специалисты, которые официально арендуют жилье и могут подтвердить данные расходы документально. При чем компенсация составляет 100% от фактически понесенных расходов, при условии, если они не превышают 20 тысяч рублей в месяц.

Также врачи региона получают доплату в размере 3 тысяч рублей за каждый выявленный и подтвержденный у пациента случай онкологического заболевания на I или II стадии. Данная мера социальной поддержки, согласно краевому закону, распространяется на врачей более 30 специальностей, а также средних медицинских работников, ведущих самостоятельный прием.

Отметим, что по итогам восьми месяцев на эти выплаты в медицинские учреждения края уже направлено более 90 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]