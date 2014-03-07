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Жители Фокино третий день остаются в «заложниках» патовой ситуации (видео)

Жители Фокино третий день остаются в «заложниках» патовой ситуации (видео)

Источник фото: скрин видео dpscontrol

В субботу, 12 сентября, в городе Фокино по улице Белашева, 14 в многоквартирном доме вспыхнул пожар, сообщают «Вести:Приморье». Жильцы дома остались без света.

Автор видео, опубликованного в одном из пабликов, рассказала о ситуации, заложниками которой оказались десятки семей.

«Сегодня 14 сентября, вторая половина дня. Никаких действий Управляющая компания Фокина не принимает. Последствия пожара до сих пор не устраняются. На звонки пострадавших не отвечают либо удивляются изложенным фактам. Игнорируют обращения. Все считают, что ничего делать не нужно. Проводка выгорела, квартиры обгоревшие. Представители компании отказываются прийти и оценить последствия пожара. Нам неизвестно, когда начнется устранение данного инцидента. Мы не знаем, куда обращаться. Все «пинают» по инстанциям. Писать будем в соответствующие органы. Мы просим принять меры».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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