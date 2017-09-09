Люди успели разбежаться: автоледи «уложила» машину на ночной дороге

В Арсеньеве, на улице Жуковского напротив ДК «Прогресс» произошла серьезная авария, сообщают «Вести:Приморье». Инициатором столкновения двух автомобилей стала девушка-водитель перевернувшегося «железного коня».

Очевидцы отмечают, девушка куда-то очень спешила. Скорость и невнимательность стали причиной аварии. Детали уточняются.

«Видел днём это авто, что на боку, днём в субботу на переезде улицы Таёжная, за детской поликлиникой, морда уже была разворочена. Похоже, автоледи не дано управлять транспортным средством», «Ужас, всё произошло так быстро. Благо, отскочить люди успели», «В перевернутой девушка куда то очень спешила, и машинку запелила», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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