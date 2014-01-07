Серьезная авария произошла в пригороде Артема

На выезде из Артема произошла авария, сообщают «Вести:Приморье».

Десятки водителей стали очевидцами ДТП, в котором улетела в кювет машины. Предположительно, произошло это после столкновения. На место ДТП прибыли полицейские.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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