Вчера, 19:21
Серьезная авария произошла в пригороде Артема
На выезде из Артема произошла авария, сообщают «Вести:Приморье».
Десятки водителей стали очевидцами ДТП, в котором улетела в кювет машины. Предположительно, произошло это после столкновения. На место ДТП прибыли полицейские.
Детали аварии уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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