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«Стоял, плевался кровью»: авария на объездной трассе

«Стоял, плевался кровью»: авария на объездной трассе

Источник фото: скрин видео dpscontrol

На ообъездной трассе в районе Артема произошла серьезная авария, сообщают «Вести:Приморье».

В поле видеорегистратора одного из водителей попали три разбитых автомобиля. Водители собирают разбросанные части машин.  Автомобили стоят по разные стороны дороги. На место происшествия примчалась машина ДПС. Детали ДТП уточняются.

«Шаровую походу оторвало», «Проезжали сегодня мимо, стоял молодой человек, плевался кровью, а рядом полтораха рыцаря приморья.... Дай Бог что это не он был за рулём», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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