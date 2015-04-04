Служебная собака помогла раскрыть преступление на автовокзале Уссурийска

В Уссурийске во время патрулирования территории автовокзала наряд из числа сотрудников патрульно-постовой службы со служебной собакой обратил внимание на мужчину, находящегося в зале ожидания. Проходя мимо гражданина, полицейский пес сделал сигнальную позу, сообщая о том, что в его сумке находятся запрещенные вещества.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, в ходе досмотра ручной клади 33-летнего жителя Пограничного района полицейские обнаружили пачку сигарет, в которой находилось вещество, похожее на наркотическое.

Бумажный сверток изъят и направлен на исследование. Экспертизой установлено, что представленное вещество является смесью табака и масла каннабиса (гашишным маслом) массой 2 грамма, что квалифицируется как значительный размер.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания, пояснив, что наркотическое средство изготовил для личного потребления.

В отделе дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай обнаружения запрещенных веществ служебным псом. Во время проведения следственных действий (обысков) овчарка не раз находила наркотические вещества, спрятанные в тайниках.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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