Опасную инфекцию выявили у сотрудников детского сада во Владивостоке

Во Владивостоке на неопределённое время закрылся детский сад № 6 (ул. Анны Щетининой, 36) из-за выявления ротавирусной инфекции у сотрудников дошкольного учреждения. Среди заболевших — один работник пищеблока. Теперь детсад ждёт штраф, либо закрытие на 90 суток.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, детский сад № 6 в Снеговой Пади полностью перестал работать. Причиной тому стал составленный протокол местного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве данную информацию подтвердили. Как оказалось, детское дошкольное учреждение закрыто с 15 сентября из-за выявления у его сотрудников ротавирусной инфекции. В частности, при обследовании обнаружены несколько случаев заболевания, включая один у работника пищеблока.

В связи с выявленными нарушениями был составлен протокол о временном запрете функционирования детсада. В настоящее время в здании идёт санитарная обработка помещений, а протокол о нарушениях передали в суд.

«Протокол уже передан в суд для решения вопроса о дальнейшем принятии мер по приостановлению деятельности учреждения на срок до 90 суток в соответствии с законом, или наложения административного штрафа. Суд должен вынести окончательное решение по этому случаю в течение пяти дней, в зависимости от тяжести нарушений. Заседание назначено на 18 сентября», - прокомментировали в ведомстве.

В региональном управлении Роспотребнадзора также добавили, что у выявленных носителей инфекции нет каких-либо клинических проявлений болезни. Сейчас сотрудники с кишечной инфекцией отправлены на больничный и проходят лечение. Среди детей, которые посещали дошкольное учреждение, заболевших нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]