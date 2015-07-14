Собаки-убийцы: ребенок едва не лишился руки в Приморье

15 сентября в районе дома по ул. Пограничной, 44 б, дворовая собка набросилась на ребенка, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Инстаграм-паблик "Виртуальная Находка".

Собака вцепилась в руку ребенку. Случайный прохожий отогнал животное, предотвратив трагедию.

"Там было три собаки. Одна из них кинулась на ребенка. Если бы не проходящий мужчина, я боюсь даже представить, чем бы это могло закончиться... Сегодня моего ребенка покусала, завтра может быть кто-то другой", - рассказала мать потерпевшего ребенка.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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