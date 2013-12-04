Матрос ТОФ пытается доказать, что его 2,5 месяца держали в психотделении не законно

Странную историю поведали родственники матроса ТОФ, который служит по контракту на корвете "Совершенный". Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, они заявили, что Антона (так зовут моряка) удерживали в психотделении. В официальном ответе ТОФ говорится, что матрос отказался исполнять обязанности дозорного, нецензурно отзывался о командирах и высказывал несогласие с социально-политической обстановкой в стране.

Версия мамы и невесты

Антон служил по контракту на корвете «Совершеный». В апреле-июне экипаж был в боевом походе, во время которого у матроса произошел конфликт с руководством. По словам начальства, служащий повел себя неадекватно и агрессивно. Командир корабля связался с начальником психологического отделения военного госпиталя, назначили лечение, выписали лекарства. Матроса отправили в лазарет.

В лазарете Антон провел месяц до окончания похода. Корвет вернулся в порт 20 июня. Девушка пришла встречать парня на церемонию, но среди личного состава жениха не оказалось. До этого, по словам Ольги, ей звонил капитан первого ранга Сергей Алантьев – «с вестью от Антона». Сказал, что моряк просил передать, чтобы его не встречали и дождались, когда он приедет сам.

Когда корвет вернулся, моряку предложили продолжить лечение. Со слов Ольги, Антону сказали, что отвезут его на консультацию к психиатру, а отвезли в психиатрическое отделение ФГКУ «1477 военно-морской клинический госпиталь» (Ивановская, 4). Матросу пообещали, что через три дня его отпустят, поэтому он подписал добровольное согласие на нахождение в госпитале.

Две недели к нему не пускали родственников. Возможности позвонить тоже не было. 6 июля невесте разрешили поговорить с Антоном. На встрече он рассказал, что написал отказ от добровольного лечения с просьбой перевести в другой госпиталь. По словам девушки, рапорт выкинули, адвоката и следователей не допускали. В госпитале отвечали, что пациент в острой стадии заболевания, поэтому видеться с ним нельзя.

Антону разрешалось звонить по средам по 20 минут. Созвоны были 15, 22 и 29 июля. Говорил Ольге, что его держат насильно, а 29 июля обращался к юристу Леониду Гаврилову, звонил в полицию. 12 августа отправил юристу смс, в котором сообщил, что ему не дают написать рапорт об отказе от лечения.

Родители написали заявления в военно-следственный комитет и прокуратуру, но в возбуждении уголовного дела там отказали. Невеста и мама матроса получили ответ Минобороны, от заместителя начальника 1-го управления Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ, полковника медицинской службы Сергея Сушильникова: «Антон госпитализирован с письменного согласия от 20 июня по направлению командира войсковой части. Проводится лечение с нестойкой положительной динамикой. При благоприятном течении заболевания в госпитале он проведёт полтора-два месяца. После будет отправлен на военно-врачебную комиссию».

Версия ТОФ

Более подробный ответ на заявление от 13 июля получили родные от заместителя командующего ТОФ по военно-политической работе Анатолия Зелинского. В письме сказано и о конфликте, который произошел на корабле: «Антон отказался исполнять обязанности дозорным по живучести. На вахте неадекватно отреагировал при докладе вахтенному офицеру в присутствии командира корабля и командира отряда. После личной беседы с командиром его отправили к специалисту медицинского профиля. Во время обследования проявились признаки психомоторного возбуждения».

Также говорится о том, что Антон высказывал несогласие с социально-политической обстановкой в стране, нецензурно отзывался о командирском и мичманском составе корабля, пытался скинуть с верхнего яруса кровати сослуживца, повредил кондиционер в лазарете, погнул лестницу, угрожал применить силу.

Как сообщается в письме, Антон имел возможность выходить на прогулки, сам выполнял спортивные упражнения, читал художественную литературу из библиотеки на корабле. Представители ТОФ отмечают, что права военнослужащего не были нарушены, а «сведения о наличии у гражданина психического расстройства, фактах об обращении за психиатрической помощью и лечении в учреждении, оказывающем такую помощь, а также иные сведения о состоянии психического здоровья являются врачебной тайной». Кроме того, нет оснований для перевода военнослужащего в другое отделение. Попасть к пациенту можно с разрешения врача.

Однако у родственников и невесты остались вопросы: как может здоровый человек вдруг стать психически нездоровым. Перед тем как покинуть порт, моряки сдавали психологические тесты – нарушений психики не выявили.

Есть запись личной беседы мамы Антона и его невесты с Евгением Онищенко, капитаном 1-го ранга.

– Мы хотим разобраться, как так получилось, что адекватный здоровый человек уходит в море, потом возвращается нездоровым? Мы с ним общались 20 июня, ситуацию он описал. Выглядел здоровым, только очень похудел. И тут мне говорят, что он в психбольнице, что он психологически неадекватен, крушит что-то. Причём показания заведующего психиатрического отделения немного не сходятся. Мне он сказал, что Антон напал на медсестру, его маме – что вырвал трубы. Но есть же камеры? Мне показывают только докладную медсестры. Нас не пускают к нему. Что за лечение ему назначили? Когда его определили в лазарет на корабле, состояние могло только ухудшиться, – говорит Ольга.

– Нужно понимать, что корабль выполнял боевую задачу, там люди с оружием, они находились за пределами территориальных вод РФ. Они там были не одни – есть иностранные корабли. У человека случился нервный срыв. Как сами считаете, что должны были сделать на корабле? Естественно, его поместили в лазарет. Нервный срыв мог вылиться во что угодно. Человека в любом случае нужно было изолировать, – отвечает Евгений Онищенко.

По словам Ольги, у конфликта на корабле были предпосылки: Антон собирался поступать в ТОВВМУ, командующий не подписал документы. Из-за этого перед походом он не смог их подать, думал, что упустил шанс поступить в этом году. В марте болел ОРВИ, больничный ему списали с отпуска за 2020 год. Контракт служащего заканчивается в ноябре, а отпуск поставили на январь. Обо всем этом он узнал в море.

– Его просили выполнять другие задачи. Он электрик, а выполнял роль вестового: позови кого-то, сходи. На фоне всего, что произошло, на корабле он поругался с руководством, – говорит Ольга.

– Почему он при беседе с психологом не сказал, что не может идти в море? Он мог отказаться, сообщить о конфликте. Его бы перевели на другой корабль, остался бы на базе. В походе на корабле его могли назначить и вестовым, это воинская структура. Там нельзя отказаться. Мы в российской армии. Нельзя сказать, что «моя задача только записывать». Если задачи не порочили честь и достоинство, не унижали матроса, то нарушений нет. В любом случае можно было не срываться, попросить заменить себя, если не справляешься, – объясняет Онищенко.

Комментарии независимых юриста и психотерапевта

О том, что нет нарушений со стороны командования корабля, говорит и адвокат Денис Мицай, который в том числе занимается юридическими проблемами военнослужащих: «В ситуации нужно разбираться подробнее – детально. К командованию вопросов не должно быть, так как военнослужащего отправили в госпиталь. Нарушений со стороны командования не предполагается. Нужно анализировать действия госпиталя. Если родственники собираются оспаривать решения и писать жалобы, то, скорее, направлять их правильно в вышестоящий госпиталь в Хабаровске».

Таким образом, родственники жаловались командованию корабля, которое, по их мнению, нарушило права пациента и силой его там удерживало, а следовало писать вышестоящему руководству госпиталя.

Максим Артамонов, главврач Краевой клинической психиатрической больницы (Шепеткова, 14), комментируя ситуацию, объясняет: «Началу психического расстройства не всегда сопутствуют какие-то условия. Это может произойти в любом возрасте и в любое время. Конечно, есть условия, при которых можно говорить о большей или меньшей вероятности. Так как на корабле при выполнении боевого задания у матроса обнаружили состояние, отличающееся от состояния сослуживцев, его изолировали. Приняли меры, потому что он представлял опасность. В госпитале он мог находиться с диагнозом, который поставил судовой медик. После врачебного консилиума диагноз вполне мог измениться. Не видя пациента, не могу ничего сказать о его состоянии, но, думаю, что военным медикам можно доверять».

Диагноз

18 августа завершилось обследование военно-врачебной комиссии. Антону был поставлен диагноз «острое психотическое расстройство». В госпитале матрос был с 20 июня по 9 сентября. По документу теперь он не годен к службе на плавсредствах и не годен к военной службе. Также должен наблюдаться у психиатра по месту жительства, около трех месяцев принимать препараты с уменьшением дозировки.

Мама сообщает, что на военно-врачебную комиссию Антона не приводили, врачи его не видели, но поставили диагноз, основываясь на докладах и документах. 9 сентября матроса выписали, он вернулся домой. Окончательный диагноз собирается оспаривать. Для этого Антон должен полететь на независимое обследование в Новосибирск, но пока сделать этого не может. Но родственники утверждают, что из владивостокской квартиры матроса 16 августа пропали паспорта и документы, которые имеют отношение к делу. Второй ключ от квартиры находился в личных вещах Антона в госпитале. Ольга написала заявление о пропаже документов. Независимую экспертизу матрос сможет сделать, когда будет восстановлен паспорт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]